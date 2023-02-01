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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 14:36

В Коми начальник почты украла 150 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

В Усть-Цильме начальника отделения почтовой связи признали виновной в присвоении более 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, женщина, используя свое служебное положение, периодически брала себе деньги из кассы. В 2021-2022 годах начальник в общей сложности украла более 150 тысяч рублей. Суд приговорил женщину к году лишения свободы условно.

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