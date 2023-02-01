В Коми начальник почты украла 150 тысяч рублей

Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

В Усть-Цильме начальника отделения почтовой связи признали виновной в присвоении более 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, женщина, используя свое служебное положение, периодически брала себе деньги из кассы. В 2021-2022 годах начальник в общей сложности украла более 150 тысяч рублей. Суд приговорил женщину к году лишения свободы условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми страховой агент присвоила 254 тысячи рублей (подробности)