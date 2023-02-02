Продавца из Сосногорска оштрафовали за продажу пива несовершеннолетней

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В мировом суде рассмотрели дело об административной ответственности в отношении 51-летней жительницы Сосногорска. По данным Объединенной пресс-службы, ее привлекли за продажу алкоголя несовершеннолетней.

Установлено, что она нарушила закон в конце декабря, работая кассиров в одном из продуктовых магазинов. Женщина подростку банку пива, не уточнив ее возраст. Суд принял решение оштрафовать продавца на 15 тысяч рублей.

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