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НовостиОбщество2 февраля 2023 5:45

Продавца из Сосногорска оштрафовали за продажу пива несовершеннолетней

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В мировом суде рассмотрели дело об административной ответственности в отношении 51-летней жительницы Сосногорска. По данным Объединенной пресс-службы, ее привлекли за продажу алкоголя несовершеннолетней.

Установлено, что она нарушила закон в конце декабря, работая кассиров в одном из продуктовых магазинов. Женщина подростку банку пива, не уточнив ее возраст. Суд принял решение оштрафовать продавца на 15 тысяч рублей.

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