Житель Коми угрожал убить подростков ключами

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В Объединенной пресс-службе судов сообщили, что в Емве осудили местного жителя. По предоставленным данным, мужчина угрожал убить ключами нескольких несовершеннолетних.

Уточняется, что преступление произошло в октябре 2022 года, когда фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения угрожал расправиться с подростками. Он нецензурно выражался и говорил, что забьет свои ключи в головы несовершеннолетних.

Остановить дебошира удалось только при помощи сотрудников ГИБДД, которые заметили его во время патрулирования. Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Суд ему назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.

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