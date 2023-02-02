В Коми Mitsubishi врезался в автобус: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 1 февраля, в Усинске Mitsubishi врезался в автобус ПАЗ, в результате чего пострадала 60-летняя женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17.50. 27-летний молодой человек ехал за рулем Mitsubishi по улице Загородной в сторону Железнодорожной. Напротив дома №1 иномарка врезалась в ВАЗ. Авария произошла из-за несоблюдения дистанции.

В результате ДТП пострадала 60-летняя пассажирка автобуса. Она получила ушиб мягких тканей головы. Госпитализация ей не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми «Лада» врезалась в грузовик: пострадали два человека (подробности)