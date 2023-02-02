Жители Коми помогли оплатить многотысячные счета за ЖКХ сыктывкарскому приюту кошек

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В Сыктывкаре неравнодушные жители помогли приюту для животных «Кошки за окошком». Организации пришли многотысячные счета за коммунальные услуги, оплатить которые волонтеры не могли. Всего они должны были заплатить 25 тысяч рублей.

Приют экономит на всем, говорят добровольцы, однако денег все равно не хватает. Долг копить организации нельзя, иначе приют сразу же будет отключен от света, воды и тепла.

— При жёсткой экономии всех ресурсов это неподъёмная сумма для приюта. И хотя мы изо дня в день экономим абсолютно на всём: вода, свет, электричество, счета за коммуналку приходят очень большие. Долг копить нельзя, надо оплачивать сразу, иначе нас просто отключат от точки питания, поэтому мы обращаемся за помощью к друзьям, — написали волонтеры.

Жители Коми откликнулись на призыв о помощи и предложили сделать в группе ежемесячные донаты.

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