В Коми из-за халатности начальницы «Ухтаспецавтодора» 5-летняя девочка получила тяжелые увечья

Фото: СУ СК России по Республике Коми

В Ухте начальница участка муниципального предприятия признана виновной в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, в 2019 году пятилетняя девочка получила тяжелую травму головы, когда играла в детском парке. Известно, что ребенок сорвался с игровой сетки. Обсуживать оборудование должно было обслуживать предприятие «Ухтаспецавтодор», однако никаких работ организация не осуществляла.

- Установлено, что подсудимая, как начальник предприятия, на которое возложена организация содержания, обслуживания и эксплуатации детского игрового парка, контроль за монтажом и установкой игровой сетки не осуществляла, своевременно неисправности и потерю эксплуатационных качеств сети не выявила, каких-либо мер к ремонту или закрытию для пользования не предприняла, не решила вопрос о демонтаже, т.е. не обеспечила должного обслуживания объекта, а также правил устройства и эксплуатации игрового комплекса, правил техники безопасности при его использовании. В результате игровая сетка, находившаяся в ненадлежащем техническом состоянии и представлявшая опасность для использующих ее лиц, находилась в эксплуатации, что привело к указанным тяжким последствиям, - уточнили в СК. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу, заключили в ведомстве.

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