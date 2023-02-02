Фото: пресс-служба Минсельхоза Коми

С 6 ноября до 19 января в Коми заготовили больше тысячи тонн оленины. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхоза.

В оленеводческих хозяйствах завершилась инвентаризация поголовья северных оленей и заготовка мяса. На переработку и реализацию направили 15 231 голову оленей. При этом плановый показатель составлял 12 321. Таким образом, план выполнили на 123,6%. В общей сложности заготовили 501 тонну. Еще 694 тонны мяса закупили у организаций и оленеводов-частников. Уточняется, что план выполнили на 157%.

Сейчас ПСК «Оленевод» и ООО «Интинское» занимаются глубокой переработкой продукции и ее реализацией. Предприятия собираются модернизировать мощности. Это позволит снизить производственные затраты, нарастить объемы и ассортимент выпускаемой продукции, улучшить условия труда персонала, увеличить благосостояние населения, которые трудится на предприятиях переработчиках и оленеводческих хозяйствах династиями.

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