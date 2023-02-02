В Коми пропал 50-летний Роман Смолев

Фото: «Лиза Алерт»
В Коми начались поиски пропавшего более месяца назад 50-летнего Романа Смолева из Ухты. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в соцсетях.
По данным добровольцев, мужчина исчез 20 декабря. С тех пор никто не знает, где ухтинец может находиться.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.
Был одет: черная куртка, черная шапка, черные болоньевые штаны.
Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.
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