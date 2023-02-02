В Коми пропал 50-летний Роман Смолев

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми начались поиски пропавшего более месяца назад 50-летнего Романа Смолева из Ухты. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в соцсетях.

По данным добровольцев, мужчина исчез 20 декабря. С тех пор никто не знает, где ухтинец может находиться.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.

Был одет: черная куртка, черная шапка, черные болоньевые штаны.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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