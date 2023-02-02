Мошенники украли у четверых жителей Коми 11 миллионов рублей

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За сутки мошенники украли у четверых жителей Коми более 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, 54-летней жительнице Инты позвонил неизвестный и заявил, что он – представитель брокера. Собеседник предложил женщине заработать на инвестициях, и та перевела злоумышленникам 2 676 990 рублей. Похожий случай произошел с жительницей Прилузья. Она лишилась 890 тысяч рублей.

Наибольшую сумму потерял 47-летний инженер из Ухты. После разговора с лжеполицейским житель Коми набрал кредитов и перевел более 7 миллионов рублей на «безопасный счет». По аналогичной схеме у жителя Воркуты украли около 469 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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