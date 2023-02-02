В Коми одного из самых богатых депутатов лишили мандата

Фото со страницы Геннадия Голованова

Совет Вуктыла досрочно прекратил полномочия Геннадия Голованова, который по итогам 2020 года входил в топ-20 самых богатых муниципальных народных избранников. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В Вуктыле прошло внеочередное заседание местного совета. Депутаты рассмотрели только один вопрос – прекращение полномочий Голованова. Такое решение приняли в связи с утратой доверия. В администрации пояснили, что депутат не предоставил вовремя справку о доходах за 2021 год. Имя человека, который заменит Голованова, станет известно по итогам сентябрьского дня единого голосования.

Депутат избирался от «Справедливой России». За 2020 год он заработал почти 8,5 миллиона рублей. Он вошел в топ-20 самых богатых муниципальных депутатов. Сведений о доходах за 2021 год в декларации нет, передает БНК.

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