В Коми пенсионерка получила восемь лет тюрьмы за убийство сожителя

Фото: СУ СК России по Коми

В Коми огласили приговор 64-летней жительнице Усть-Куломского района. Женщину обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ее 63-летнего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РК.

Трагедия произошла в одном из частных домов района. Пожилая пара сильно поругалась и нетрезвая пенсионерка вонзила в бедро мужчины нож. От тяжелой травмы сельчанин умер до приезда медиков.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, говорится в релизе СК.

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