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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 10:14

Двое сыктывкарцев разорвали надувную фигуру с машущей рукой

Источник:kp.ru
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сыктывкаре двух местных жителей 2002 и 2005 годов рождения обвиняют в вандализме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, молодые люди совершили преступление ночью 21 октября в Дырносе. Около входа в один из магазинов сыктывкарцы заметили надувную фигуру с машущей рукой высотой 3,5 метра и подсветкой. Безо всяких причин злоумышленник решили уничтожить ее. Один из молодых людей проткнул фигуру, а другой засунул руки в образовавшееся отверстие и разорвал ее. Сумма ущерба составила 46 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.

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