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НовостиОбщество2 февраля 2023 11:34

В Сыктывкаре девушку судили за поддельную медкнижку

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре 21-летнюю местную жительницу признали виновной в приобретении и хранении поддельной медицинской книжки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2021 году девушке не хотелось проходить медосмотр. Поэтому сыктывкарка обратилась к некому человеку, чтобы тот занес в медицинскую книжку ложные сведения о прохождении медосмотра. В прокуратуре отметили, что девушка пожалела 4,5 тысячи рублей на прохождение этой процедуры, однако потратила 3 тысячи на поддельный документ. Устраиваясь на работу, горожанка предъявила эту медкнижку.

Суд приговорил ее к трем месяцам ограничения свободы. Все это время девушке нельзя выезжать из Сыктывкара, а также менять место жительства и работы без согласия специализированного государственного органа.

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