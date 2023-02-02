В Коми депутата выпустили из-под стражи

Фото администрации Корткеросского района

В Коми выпустили из-под стражи депутата Коркеросского района Надежду Макарову, обвиняемую в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе судов республики.

Как сообщалось ранее, у депутата Коркеросского района Надежды Макаровой прошли обыски. Она также является председателем сельхозкооператива «Исток». Правоохранители провели обыски и дома в селе Большелуг, и на работе депутата. Ее подозревают в коммерческом подкупе. В СК отметили, что в 2020 году между СПК и индивидуальным предпринимателем заключили договор на капремонт мелиоративного участка на объекте «Вылибский массив». За действия в интересах коммерсанта подозреваемая получила более 700 тысяч рублей. Обвиняемую заключили под стражу до 18 марта.

Позднее постановление, согласно которому арестовали Макарову, отменили. В Верховном суде Коми считают, что оснований для заключения депутата под стражу не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми одного из самых богатых депутатов лишили мандата (подробности)