В Коми на три месяца закрыли предприятие

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В Коми за неисполнение законных требований прокурора деятельность ООО «Норд Сервис» приостановили 90 суток. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Компания выполняет подрядные работы на одном из опасных производственных объектов АО «Воркутауголь». В ходе проверки на предприятии обнаружили нарушения. Прокуратура не раз требовала предоставить трудовые договоры, копии трудовых книжек работников и другие данные, однако компания этого так и не сделала. Было заведено административное дело. Суд приостановил деятельность предприятия на 90 суток.

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