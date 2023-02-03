В ГИБДД Коми объявили о новых рейдах

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили, что на территории региона с 1 по 10 февраля проходит спецоперация «Пешеход и дорога». В ведомстве сообщили, что решение принято для профилактики аварийности и привлечения внимания к безопасности пешеходов.

По данным инспекции с начала года зарегистрировано 21 ДТП, в котором погиб один житель республики и еще 22 получили травмы. Отмечается, что восемь случаев произошли на пешеходных переходах.

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