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НовостиОбщество3 февраля 2023 5:45

За месяц в Коми пропали семь человек

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт» сообщили статистику пропажи людей за первый месяц 2023 года. По предоставленным данным, в Коми в январе пропали семь местных жителей.

В настоящий момент пятеро из них найдены живыми, еще двое остаются пропавшими без вести. Поисковики отметили, что розыск этих людей продолжается. Сейчас распространяются ориентировки, проверяют показания свидетелей.

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