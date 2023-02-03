Синоптики пообещали аномально теплый февраль в Коми

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Метеорологи ЦГМС рассказали о погоде на февраль 2023 года. По предоставленным данным, в регионе ожидается температура воздуха выше климатической нормы на один градус. Что касается осадков, то их пообещали в пределах традиционных значений.

До середины февраля погода в Коми будет под влиянием повышенного атмосферного давления. Погоду пообещали спокойную. Однако во второй половине месяца усилится циклоническая деятельность и начнутся снегопады.

По большей части температура воздуха останется в пределах -8...-13С. В северных районах усилятся морозы до -25...-32°С.

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