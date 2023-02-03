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НовостиОбщество3 февраля 2023 6:15

В Коми предупредили о токсичных игрушках «Хагги Вагги»

Источник:kp.ru
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Минсельхозе Коми предупредили о токсичных игрушках «Хагги Вагги». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минсельхозе отметили, что на потребительском рынке России выявили токсичные текстильные игрушки «Хаги Ваги». Там обнаружили повышенное содержание фенола. Такая продукция создает риски причинения вреда жизни и здоровью. Прежде всего, речь идет о детях.

Минсельхоз просит заинтересованных лиц провести анализ ассортиментной матрицы на предмет наличия потенциально опасной или не соответствующей заявленным характеристикам продукции и, при необходимости, снять такие товары с реализации для проведения дополнительных экспертных мероприятий либо запроса у производителя/поставщика соответствующей документации.

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