В Коми предупредили о токсичных игрушках «Хагги Вагги»

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Минсельхозе Коми предупредили о токсичных игрушках «Хагги Вагги». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минсельхозе отметили, что на потребительском рынке России выявили токсичные текстильные игрушки «Хаги Ваги». Там обнаружили повышенное содержание фенола. Такая продукция создает риски причинения вреда жизни и здоровью. Прежде всего, речь идет о детях.

Минсельхоз просит заинтересованных лиц провести анализ ассортиментной матрицы на предмет наличия потенциально опасной или не соответствующей заявленным характеристикам продукции и, при необходимости, снять такие товары с реализации для проведения дополнительных экспертных мероприятий либо запроса у производителя/поставщика соответствующей документации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Роспотребнадзор Коми напомнил, чем опасно несоблюдение температурного режима (подробности)