В Сыктывкаре родители учеников жалуются на холодные классы в школах

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В Сыктывкаре отмечается наплыв жалоб от родителей учеников городских школ. По словам главы города Владимира Голдина, из всех жалоб и сообщений жителей Коми, касающихся сферы образования, 40% приходится на Сыктывкар.

Родителей не устраивает температурный режим в классах, подвоз школьников на занятия, а также темные улицы, по которым приходится ходить детям утром и вечером.

— Мы будем смотреть, как ликвидировать холодные классы. Это имело место, когда в городе стояли морозы. Администрация также озабочена освещенностью школьных путей, особенно пешеходных переходов. это не все жалобы, тем не менее город отрабатывает каждое сообщение, которая поступает в ЦУР, — сказал Голдин.

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