На выполнение предписаний в школах и детсадах Коми потратят 385 миллионов рублей

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На выполнение предписаний в школах и детских садах Коми планируют потратить 385 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

На создание безопасных условий в образовательных учреждения потратят более 82 миллионов рублей. Особое внимание уделят пожарной и антитеррористической безопасности. В этом году школы и детсады должны выполнить 211 предписаний контрольно-надзорных органов. На это нужно 385 миллионов рублей.

Глава Коми Владимир Уйба поручил региональному правительству предусмотреть эти средства в республиканском бюджете.

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