В Коми из-за ямы на дороге погибли двое молодых парней

Фото: Елена ТУРОВА

В Коми с виновника ДТП, в котором погибли двое молодых парней в возрасте 20 и 21 года, взыскали материальный ущерб. Резонансная авария произошла еще в 2014 году. Тогда на трассе Ухта-Сосногорск лоб в лоб столкнулась отечественная легковушка и большегруз. Столкновение не пережили двое парней, которые были в салоне «десятки».

Следствие установило, что на данном участке дороге проходил ремонт. Бывший мастер, который и руководил всеми работами, дал указание вырыть на всю ширину дороги яму. Однако погода резко ухудшилась и ремонт приостановили, так и не заделав дыру. Именно она и стала причиной гибели парней.

Дорожная компания выплатила компенсации потерпевшим и родственникам, затем обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего работника в порядке регресса 2,9 млн рублей. Суд учел материальное положение ответчика и другие обстоятельства и уменьшил сумму до 900 тысяч рублей.

Отбывая наказание в местах лишения свободы, должник регулярно производил выплаты по исполнительному производству из заработной платы, на которую пристав обратила взыскание. Регулярные платежи поступали из зарплаты и после освобождения должника, который сначала работал по найму, а потом стал индивидуальным предпринимателем.

Кроме долга взыскателю должник выплатил в бюджет исполнительский сбор — 63 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Любовь моя, прости»: в Коми похоронят трагически погибшую в Ленинградской области молодую мать (подробности)