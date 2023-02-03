В сыктывкарском реабилитационном центре для бездомных нашли нарушения пожарной безопасности

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В Сыктывкаре прошла прокурорская проверка в реабилитационном центре для бездомных «Дома жить». Она выявила нарушения в технике безопасности.

По данным пресс-службы прокуратуры Коми, в здании отсутствует пожарная сигнализация, аварийное освещение, таблички с инструкциями, а также другие грубые нарушения.

- Прокуратура внесла руководителю Региональной общественной организации помощи бездомным людям «Дома жить» представление, по результатам рассмотрения которого нарушения законодательства о пожарной безопасности устранены, чем обеспечен безопасный режим пребывания граждан в реабилитационном центре, - заключили в ведомстве.

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