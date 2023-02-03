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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 10:31

Мошенники украли у двух жителей Коми почти 2 миллиона рублей

Источник:kp.ru
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мошенники украли у двух жителей Усинска почти 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине 1973 года рождения позвонил неизвестный и представился московским полицейским. Собеседник заявил, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит. «Правоохранитель» убедил жительницу Коми оформить два займа. Она взяла в кредит 1 309 643 рубля и перевела злоумышленникам. По аналогичной схеме 23-летний молодой человек лишился 547 тысяч рублей. Он также перевел деньги на «безопасный счет». Возбуждены уголовные дела.

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