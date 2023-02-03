В Коми убивший дядю 28-летний мужчина получил более 10 лет тюрьмы

Фото: архив "КП"

В Коми огласили приговор 28-летнему жителю Прилузского района. Мужчина обвинялся в жестоком убийстве своего дяди. За зверское преступление он получил более 10 лет тюрьмы, сообщает СУ СК России по Коми.

Трагедия произошла в январе прошлого года. Пьяный молодой человек пришел в дом дяди, вооружился топором и стал наносить им удары. Преимущественно мужчина бил по голове и шее родственника. Когда сельчанин упал, племянник вынес его во двор и оставил умирать на холоде. Мужчина умер от тяжелой травмы головы до приезда медиков.

В апреле в целях воспрепятствования производству предварительного расследования во время ознакомления злоумышленник вырвал несколько листов из материалов уголовного дела и уничтожил их.

Приговором суда по совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми из-за ямы на дороге погибли двое молодых парней (подробности)