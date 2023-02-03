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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 12:20

В Сыктывкаре на семь лет посадили закладчицу

Источник:kp.ru
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сыктывкаре 35-летнюю жительницу Волгограда признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина вступила в ОПГ, которая занималась сбытом наркотиков. В августе фигурантка прибыла в Сыктывкар. В столице Коми злоумышленница работала закладчицей. Когда приезжая попыталась в очередной раз сбыть наркотики, ее задержали в районе улицы Микушева.

Вину женщина признала, однако отрицала, что действовала в составе ОПГ. Суд приговорил закладчицу к семи годам лишения свободы и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

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