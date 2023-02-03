Житель Коми украл рыболовные снасти и шуруповерт

Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Сысольский районный суд признал жителя села Визинги виновным в двух кражах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, оба преступления мужчина совершил в июне 2021 года. Пьяный злоумышленник залез в хозпостройку односельчанина. Фигурант украл различные предметы, необходимые для рыбалки. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

Через некоторое время мужчина вновь выпил. На этот раз он украл у другого знакомого шуруповерт. Сумма ущерба составила 2,7 тысячи рублей. Ранее злоумышленника трижды судили за кражу.

Суд приговорил жителя Коми к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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