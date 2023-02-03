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НовостиОбщество3 февраля 2023 14:23

В Коми назначили и.о. главы Минстроя

Источник:kp.ru

Исполняющей обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми стала Анастасия Пихней. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Как сообщалось ранее, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Андрей Лисов покинул свой пост. Он ушел в отпуск с последующим увольнением. Глава Коми Владимир Уйба удовлетворил заявление Лисова. Исполняющим обязанности министра стал Николай Еланцев. Ранее он занимал должность заместителя главы Минстроя. Теперь же, согласно распоряжению, которое подписал глава Коми Владимир Уйба, и.о. руководителя ведомства стала Пихней. Ранее она занимала пост замминистра

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