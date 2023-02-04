В Коми горели емкости с мазутом: пострадали два человека

Фото: пресс-служба администрации Усинска

В пятницу, 3 февраля, в Усинске горели емкости с мазутом, в результате чего пострадали два человека. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, инцидент произошел в два часа дня. В Усадоре загорелись емкости с мазутом, которые находились рядом с котельной. Пожар мог перекинуться на само здание. Возгорание потушили в 15.06. Спустя полчаса удалось восстановить циркуляцию холодного и горячего водоснабжения. На месте происшествия работали 16 единиц техники и 52 человека. Сотрудники МЧС не допустили взрыва двух горящих емкостей, а также возгорания еще одной емкости и здания котельной.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали двое сотрудников подрядной организации. Сварщик и монтажник получили ожоги лица и кистей первой и второй степеней. Госпитализация рабочим не потребовалась. Уйба отметил, что в поселке живут более 200 человек. Глава Коми заверил, что жизни и здоровью этих людей ничего не угрожает.

По факту пожара прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство выяснит, как соблюдается законодательство о промышленной безопасности, а также об охране окружающей среды. На место выезжал прокурор Усинска Андрей Котельников.

– При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.

Глава администрации Усинска Николай Такаев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» отметил, что в поселке есть свет, тепло и вода. Градоначальник рассказал, что в сутки котельная потребляет 2,5 кубометра мазута. Однако огонь уничтожил большую часть топлива. В связи с этим, по словам Такаева, будет проработана и обеспечена временная схема подключения котельной.

– Если будут неполадки при работе с отоплением, мы готовы переселить всех жителей в гостиницу, – заключил руководитель администрации.

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