В Коми открылся универсальный игровой зал

Фото: пресс-служба администрации Микуня

В Микуне открылся новый универсальный игровой зал. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Возведение зала – это второй этап строительства спорткомплекса «Северная волна». Работы стартовали в 2022 году. На сегодняшний день объект ввели в эксплуатацию. Игровой зал представляет собой одноэтажное здание. Внутри имеется спортзал с трибунами на 141 место, а также административно-бытовые помещения. Объект предназначен для проведения тренировок и соревнований по самым разным видам спорта. Единовременная пропускная способность зала – 64 человека.

Первым этапом строительства спорткомплекса стало возведение трехэтажного бассейна. Работы начались в 2015 году и завершились спустя два года. Объект построили по нацпроекту «Демография». При строительстве использовались современные материалы и высокотехнологичное оборудование.

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