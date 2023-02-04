«Сотрудники банка» украли у троих сыктывкарцев 1,2 миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки мошенники украли у троих жителей Сыктывкара около 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, женщине 1985 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что кто-то пытается списать деньги со счета горожанки. Для того, чтобы сохранить накопления, мужчина попросил сыктывкарку назвать данные карты, а также коды, поступающие на телефон. В итоге женщина лишилась более 830 тысяч рублей.

22-летней жительнице столицы Коми также позвонил лжебанкир. Собеседник рассказал, что неизвестные пытаются оформить на имя девушки кредит. Для того, чтобы не допустить этого, «банкир» посоветовал сыктывкарке перейти по ссылке и назвать код из сообщения. В итоге на ее имя оформили кредит на 245 тысяч рублей. Эти деньги достались мошенникам.

Еще одной жертвой злоумышленников стал 31-летний слесарь. Он пообщался с «сотрудниками банка», снял 120 тысяч рублей и перевел мошенникам. Возбуждены уголовные дела.

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