Появились подробности ДТП с внедорожником в Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

Стали известны подробности ДТП с внедорожником Jeep, которое произошло под Ухтой в пятницу, 3 февраля. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как сообщалось ранее, авария произошла в 16.15. Мужчина 1989 года рождения ехал за рулем иномарки по трассе Сыктывкар – Ухта. На 287-м километре дороги водитель не справился с управлением. Из-за этого Jeep съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир 1976 года рождения.

В ГИБДД отметили, что мужчина, управлявший иномаркой, получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рваную рану головы. Он был пристегнут. У пассажира диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рваную рану головы, а также переломы двух ребер. Он не был пристегнут. За это пострадавшего оштрафовали. Водитель никогда не получал прав. Обоих пострадавших увезли в больницу.

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