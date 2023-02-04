Названа причина пожара с двумя пострадавшими в Коми

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В ГУ МЧС по Коми назвали причину пожара с двумя пострадавшими, который произошел в Усинске в пятницу, 3 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в два часа дня. В Усадоре загорелись емкости с мазутом, которые находились рядом с котельной. Пожар мог перекинуться на само здание. Возгорание потушили в 15.06. На месте происшествия работали 16 единиц техники и 52 человека. Сотрудники МЧС не допустили взрыва двух горящих емкостей, а также возгорания еще одной емкости и здания котельной.

В результате пожара пострадали двое сотрудников подрядной организации. Сварщик и монтажник получили ожоги лица и кистей первой и второй степеней. Госпитализация рабочим не потребовалась. По факту пожара прокуратура проводит проверку. Глава администрации Усинска Николай Такаев отметил, что в случае неполадок при работе с отоплением власти готовы переселить жителей в гостиницу.

В МЧС отметили, что предварительной причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении электросварочных и газосварочных работ.

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