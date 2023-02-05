Ежегодно в Коми находят рак у 30-35 детей

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Каждый год в республике обнаруживают злокачественные образования у 30-35 детей. Об этом сообщил главный внештатный детский онколог Андрей Карманов. По его словам, часто такие опухоли носят эмбриональный характер.

Карманов отметил, что это саркомы. По данным эксперта, 40% детских раковых образований – опухоли лимфоидной и кроветворной ткани, еще 40% – солидные опухоли и 20% – ЦНС.

Специалист отметил, что единого симптома, по которому можно было бы выявить образования нет, но посоветовал родителям обращать внимание на любые нетипичные изменения и сразу же обращаться к врачам.

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