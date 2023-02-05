У жителя Коми через криптовалюту похитили более 5,6 млн рублей

Фото: Сыктывкарский городской суд
Жителя Московской области заключили под стражу после совершения мошенничества в отношении уроженца Коми, сообщили 5 февраля в Сыктывкарском городском суде.
По предоставленным данным, мужчину подозревают в хищении имущества в особо крупном размере. В 2021 году обвиняемый похитил у потерпевшего более 5,6 млн рублей под предлогом участия в торгах криптовалюты.
В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения на два месяца, до 1 апреля 2023 года.
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