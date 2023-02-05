Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 февраля 2023 7:52

Водитель «КИА» вылетел в кювет под Сыктывкаром

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили, что 4 февраля под Сыктывкаром произошла серьезная авария. Водитель автомобиля «КИА» 62 лет не справился с управлением и вылетел в кювет.

По предоставленным данным, ДТП произошло в дневное время суток на дороге Краснозатонский – Нювчим - Яснэг. Машина вылетела с дорогу по ходу движения.

В результате случившегося мужчина пострадал, получив травмы различной степени тяжести. В настоящий момент причины ДТП устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появились подробности ДТП с внедорожником в Коми (подробнее)