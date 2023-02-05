Водитель «КИА» вылетел в кювет под Сыктывкаром

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили, что 4 февраля под Сыктывкаром произошла серьезная авария. Водитель автомобиля «КИА» 62 лет не справился с управлением и вылетел в кювет.

По предоставленным данным, ДТП произошло в дневное время суток на дороге Краснозатонский – Нювчим - Яснэг. Машина вылетела с дорогу по ходу движения.

В результате случившегося мужчина пострадал, получив травмы различной степени тяжести. В настоящий момент причины ДТП устанавливаются.

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