В Коми только за январь добыли 46 волков

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Минприроды Коми сообщает, что с начала 2023 года на территории республики добыли 46 волков. По данным ведомства, в целом численность волков по сравнению с 2021 годом сократилась на 24%.

Рост численности хищника приостановил объем добычи, заключили в ведомстве. В министерстве напомнили, что добывшим волка полагается вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за одну особь.

Больше всего волков добыли в Усть-Цилемском районе – 30, в Удорском – 6, в Усть-Куломском – 5, в Корткеросском – 3, в Усть-Вымском – 2.

На сегодня больше всего волков добыто в Усть-Цилемском районе - 30 особей. В Усть-Куломском районе добыто 5 особей, в Корткеросском - 3 особи, в Удорском - 6 особей, в Усть-Вымском - 2 особи

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