В Прилузье ушел из жизни композитор Владимир Канцыру

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В социальных сетях распространилась печальная новость о талантливом человеке из Прилузья в Коми. По предоставленным данным, 2 февраля на 71 году жизни скончался композитор Владимир Канцыру. Причины смерти не сообщаются.

– Сколько дорог исколесил Владимир со своей группой «Весляры», сколько песен написал, сколько душевного тепла отдал зрителям, сколько любви. Звезда Прилузья. Всегда по первому зову сердца там, где очень нужен, – скорбят местные жители.

Музыкант в 1974 году основал группу «Весляры». Он стал автором множества стихов и песен, был вдохновителем Ношульской самодеятельности. Прощание с Владимиром Канцыру состоялось 5 февраля. Его погребли в родном селе Ношуль.

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