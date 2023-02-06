В Коми несовершеннолетние совершили несколько преступлений против половой свободы

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В Следственном комитете Коми огласили результаты проведенного анализа преступлений среди несовершеннолетних. По предоставленным данным, всего не достигшие 18-летия совершили 129 преступлений.

По информации ведомства, известно о двух преступлениях против половой свободы со стороны несовершеннолетних, против порядка управления – пять, а сфере незаконного оборота наркотиков – 19, против собственности – 42.

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