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НовостиОбщество6 февраля 2023 6:15

В Коми несовершеннолетние совершили несколько преступлений против половой свободы

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Следственном комитете Коми огласили результаты проведенного анализа преступлений среди несовершеннолетних. По предоставленным данным, всего не достигшие 18-летия совершили 129 преступлений.

По информации ведомства, известно о двух преступлениях против половой свободы со стороны несовершеннолетних, против порядка управления – пять, а сфере незаконного оборота наркотиков – 19, против собственности – 42.

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