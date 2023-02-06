В Сыктывкаре открылась выставка итальянского fashion-фотографа Барбьери

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Центре культурных инициатив «Югор» в конце прошлой недели состоялось открытие выставки итальянского fashion-фотографа Джана Паоло Барбьери «Мода и вымысел». Мероприятие организовано совместно с Мультимедиа Арт музеем Москвы. Как это было, расскажем в нашем материале.

– Фотография уже давно является полноценным видом изобразительного искусства наряду с живописью, скульптурой и кинематографом. В фотографиях Барбьери есть определенная изюминка и цвет. Как и многие fashion-мастера, он заслужил признание во всём мире благодаря своему таланту и деятельности, – отметила директор центра Галина Шишкина.

С некоторыми фотопортретами Барбьери гости ознакомились заранее. Снимки Барбьери – это целая эпоха моды и стиля, красоты и гармонии, в ней много жанров, много мировых и российских моделей, именно поэтому выбор республиканского учреждения культуры пал на собрание Барбьери.

Выставка интересна как профессиональным фотографам, так и любителям, которые ценят искусство и красоту. Оригинальная распечатка такого уровня фотоснимков очень вдохновляет, это высокое качество работ. Позже, когда все выступили с приветственными словами, для участников была проведена экскурсия с элементами подкаста. Её специально сделали именно в подобном формате, чтобы посетители иногда могли сами рассматривать и изучать фотографии.

Между экскурсиями для гостей был организован небольшой фуршет под музыку рояля. «Я стараюсь ходить на все культурные события – ведь никогда не знаешь, что тебя ожидает. Но, чаще всего, это интересные встречи с общительными людьми. Сейчас я подошла ко многим своим знакомым, среди которых – немало творческих личностей. Одна из интересных особенностей выставки – это то, что всюду ходят официанты, которые предлагают напитки и закуски. А это не везде встретишь»: поделилась завсегдатая культурных мероприятий Татьяна Рязанова.

Между тем, выставка будет работать до 2 апреля по адресу: г. Сыктывкар, ул. Горького, 2. Телефон для справок: 8 8212 29 80 07.

Интересные факты

Фотограф Джан Паоло Барбьери никогда не ретуширует свои снимки, является автором обложки самого первого номера журнала «Vogue» в Италии в 1965 году, а его профессиональная карьера началась с должности ассистента фотографа. Став fashion-мастером, Джан Паоло Барбьери фотографировал таких знаменитостей, как Одри Хепберн, Верушка, Моника Белуччи, Софи Лорен и т. д.

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