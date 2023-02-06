Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти треть жителей Коми чувствует хроническую усталость. Об этом сообщает портал hh.ru.

Согласно данным опроса, 30% людей чувствуют усталость почти каждый день. 11% больше всего устают в конце года, 12% – как минимум раз в шесть месяцев, 11% – в конце каждой недели. Еще 8% людей сильно устают от работы каждый месяц. Остальные опрошенные ничего такого не ощущают. Усталость больше чувствуют женщины, чем мужчины на 6 процентных пунктов (28% и 34% соответственно).

В разрезе профессий: наибольшая доля усталости от работы (40%) наблюдется среди представителей сферы маркетинга и PR, научные работники и преподаватели (35%), а также ИТ-специалисты (35%). Под конец рабочей недели сильнее всех устают бухгалтеры и финансисты, а вот под конец календарного года не могут восстановить нормально силы и устают больше всех строители, юристы и работники сферы продаж. При этом, как правило, не замечают вообще никакой хронической усталости из-за работы представители рабочих профессий (50%), специалисты транспортной сферы (46% дали отрицательный ответ), а также работники производственного сектора (40%).

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