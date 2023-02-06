В Сыктывкаре 30-летний пьяный водитель «Лады» спровоцировал жесткое ДТП

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре произошло жесткое столкновение двух легковушек. Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, ДТП было зафиксировано на Октябрьском проспекте: 30-летний водитель «Лады Приоры» лоб в лоб врезался в «Kia Rio», за рулем которой был 31-летний мужчина.

Оба водителя получили серьезные травмы. От гибели их спасли пристегнутые ремни безопасности.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель отечественной машины был пьян.

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