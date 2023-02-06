В Коми водитель попал под колеса собственной машины

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 5 февраля, в Сыктывдинском районе водитель попал под колеса собственного автомобиля «Лада Веста». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, инцидент произошел в 12.30 в Выльгорте. 58-летний мужчина включил заднюю передачу и вышел из «Лады». Водитель хотел вытолкать машину из снега. При этом он не принял необходимых мер безопасности. Из-за этого мужчина попал под колеса своей же машины.

В результате мужчина получил автотравму, лоскутно-рваную рану бедра, закрытый перелом внутренней лодыжки и ссадины коленей. Пострадавшего увезли в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми Toyota задним ходом сбила 86-летнюю женщину (подробности)