В Коми мужчина убил знакомого и вывез его труп в лес

Фото: архив "КП"

В Печоре огласили приговор 44-летнему мужчине. Местный житель обвинялся в убийстве своего 45-летнего знакомого.

По данным СУ СК России по Коми, трагедия произошла еще в 2021 году. Тогда компания из двух мужчин и женщины пили алкоголь в одном из гаражей города. В какой-то момент печорцы сильно поругались и один из них вонзил острый предмет в грудь второго. От тяжелой травмы мужчина умер практически мгновенно.

Чтобы скрыть следы преступления, осужденный вывез тело погибшего в лес и закопал его. Орудия убийства он тоже спрятал.

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — заключили в ведомстве.

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