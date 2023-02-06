Сыктывкарец из-за любви к девушке стал закладчиком и сел на девять лет

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В Сыктывкаре 24-летнего местного жителя признали виновным в покушении на незаконный сбыт, хранении, и хищении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в августе сыктывкарец получил оптовую закладку. Там было 20 грамм мефедрона. 18,6 грамма житель столицы Коми перепрятал в 27 тайниках. Остальные 1,4 грамма молодой человек украл, чтобы употребить самому. Далее сыктывкарца задержали полицейские.

Молодой человек признал свою вину. Он пояснил, что пошел на преступление из-за любви к девушке из Москвы. Житель Коми решил ей помогать материально. Суд приговорил закладчика к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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