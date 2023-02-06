Житель Коми ограбил 71-летнюю женщину возле здания прокуратуры

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Сосногорске местного жителя арестовали за хищение денег с применением насилия у пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 2 февраля. Утром возле здания городской прокуратуры он начал угрожать применением насилия 71-летней женщине. Далее злоумышленник отобрал у нее 1100 рублей. Через два дня жителя Сосногорска арестовали. Его заключили под стражу по 1 апреля. Фигуранту предъявили обвинение.

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