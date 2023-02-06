Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 февраля 2023 11:05

В Сыктывкаре отремонтируют три улицы и один переулок за 76 млн рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Эжве намерены отремонтировать улицы Менделеева, Маяковского и Славы, а также Школьный переулок. На это городские власти готовы потратить более 76 млн рублей. Соответствующая заявка на работу опубликована на сайте госзакупок.

Организации, которые хотят принять участие в конкурсе, могут подать свои заявки до 13 февраля. Уже на следующий день комиссия определит победителя.

Гарантийный срок на выполненные работы, включая состояние нижнего и верхнего слоев покрытия, а также искусственных неровностей и бортового камня, составляет пять лет после подписания акта о приемке. В случае выявления дефектов во время гарантийного срока подрядная организация исправляет недочеты за собственный счет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте после капитального ремонта открылась музыкальная школа (подробности)