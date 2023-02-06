В Коми 39-летний мужчина и 38-летняя женщина провалились в ручей на снегоходе

Фото Комитета ГО и ЧС

В Сыктывдинском районе Коми в ручей провалился снегоход с людьми. По данным Комитета ГО и ЧС, 39-летний мужчина и 38-летняя женщина чуть не ушли под лед.

Выехавшие на помощь спасатели обнаружили жителей Коми в хорошем физическом состоянии, при столкновении со льдом они не пострадали. В воде оказался лишь снегоход.

- Сотрудник «Спас-Коми» и волонтеры с помощью веревок снегоход «Тайга» извлекли из ледяной западни. Люди не пострадали, медицинская помощь не потребовалась, - заключили в ведомстве.

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