Побоявшийся стать пешеходом житель Коми перечислил дочери долг по алиментам

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В Коми усинец чуть не остался без автомобиля. Мужчина задолжал большую сумму своей дочери, которой не платил алименты.

Известно, что 56-летний усинец уехал из нефтяной столицы Коми в неизвестном направлении и перестал выходить на связь с семьей. Мужчина также забыл про свое обязательство платить ребенку алименты.

- Действенной мерой в данном случае стало наложенное приставом временное ограничение на пользование специальным правом. Должник получил процессуальные документы в Личном кабинете стороны исполнительного производства на портале Госуслуг и, чтобы не стать пешеходом, немедленно перечислил на депозитный счет службы судебных приставов 787 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП по Коми.

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