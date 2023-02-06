Сыктывкарец с ножом украл из магазина бутылку водки

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Эжвинский районный суд Сыктывкара признал 51-летнего местного жителя виновным в разбое. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина совершил преступление 12 сентября. Сыктывкарец зашел в один сетевых магазинов и взял бутылку водки. Однако оплачивать товар ему не хотелось. Поэтому злоумышленник пригрозил продавцу ножом и скрылся. Полицейские задержали сыктывкарца.

Мужчина не признал свою вину. Фигурант заявил, что у него не было умысла совершать разбойное нападение. Сыктывкарца приговорили к 3,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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